Der TSV Langstadt hat in der Tischtennis-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren.

Veröffentlicht am 15.12.24 um 19:46 Uhr

Gegen Dachau gewann das Team am Sonntag mit 6:4. Das bedeutet nach vier Siegen in sechs Saisonspielen in der Tabelle Platz zwei hinter Weinheim.