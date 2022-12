Beim letzten Spiel vor der Winterpause holten die Tischtennis-Spielerinnen vom TSV Langstadt am Sonntag einen Punkt beim Meister.

Die Spielerinnen des TSV Langstadt haben am Sonntag in der Handball-Bundesliga beim TTC Berlin ein 5:5 erkämpft. Damit stehen die Hessinnen nach dem 11. Spieltag auf dem fünften Tabellenplatz. Mit dem Punktgewinn geht es nun in die Winterpause.