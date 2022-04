Die Bundesliga-Spielerinnen des TSV Langstadt sind mit einer klaren Heim-Niederlage ins Finale um die Deutsche Meisterschaft gestartet.

Die Südhessinnen verloren am Sonntag in eigener Halle mit 1:6 gegen den TTC Berlin. Den einzigen Punkt für Langstadt holte Franziska Schreiner. Das Rückspiel steigt am 30. April.