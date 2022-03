Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hat beim Grand-Smash-Turnier in Singapur für eine große Überraschung gesorgt.

Der 29-Jährige aus Bensheim besiegte den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Xu Xin aus China am Mittwoch im Achtelfinale in 3:2 Sätzen. Sein Viertelfinal-Gegner am Donnerstag ist der Weltmeister und aktuelle Weltranglisten-Erste Fan Zhendong (China).

Nach Franziskas erstem Karriere-Erfolg gegen einen der drei Top-Chinesen stehen in Singapur nun zwei deutsche Spieler im Viertelfinale. Neben dem Duell Fan-Franziska trifft am Donnerstag in der Runde der besten Acht auch Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) auf Yukiya Uda. Der Japaner hat bereits den Odenwälder Timo Boll aus dem Wettbewerb gekegelt.