Im deutschen Tischtennis-Pokal war das Achtelfinal-Auswärtsspiel des TTC Fulda-Maberzell bei Zweitligist TTC Fortuna Passau eine klare Angelegenheit.

Der Erstligist aus Osthessen entschied die Partie am Freitagabend nach 80 Minuten mit 3:0 für sich. Dabei gab lediglich Alexandre Cassin einen Satz ab, Quadri Aruna und Fanbo Meng siegten jeweils in drei Sätzen. Die Fuldaer - in der Liga Tabellenschlusslicht - können also doch noch gewinnen und nehmen aus diesem Pokalsieg Selbstvertrauen für die künftigen Spiele in der TTBL mit.