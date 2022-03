Josi Neumann wird die jüngste Tischtennis-Bundesliga-Spielerin, die es in Deutschland jemals gab. Die Karbenerin unterschreibt ihren ersten Profi-Vertrag beim Deutschen Meister und Champions-League-Sieger TTC Berlin Eastside. Mit gerade mal 12 Jahren.

Josi Neumann aus Karben in der Wetterau lebt weiter ihren Traum von der großen Tischtennis-Karriere. Jetzt unterschreibt die 12-Jährige ihren ersten Profi-Vertrag beim TTC Berlin Eastside. Damit wird sie nicht nur jüngste Bundesliga-Spielerin jemals, sondern spielt auch im Trikot eines der besten nationalen sowie internationalen Tischtennis-Vereine.

Videobeitrag Video Tischtennishammer - Josi ist Profi mit 12 | hessenschau Sport vom 22.03.2022 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

"In Berlin spielen und trainieren zu dürfen ist so cool", freut sich Josi Neumann im Gespräch mit dem hr-sport. Ob sie sich jetzt wie ein Profi fühlt? "Schon so ein bisschen", muss die 12-Jährige gestehen. Ihre Eltern sehen das ähnlich. "Die Zeit, die sie da reinsteckt, stecken andere auch in ihren normalen Broterwerb", so ihr Vater Sven. Um Geld gehe es bei dem Wechsel nach Berlin allerdings nicht, sondern um Josis Weiterentwicklung.

Eine Verpflichtung für die Zukunft

"Wir wollen mit Josi den Versuch wagen, sie schon in jungen Jahren in unsere Mannschaft zu integrieren", sagt Alexander Teichmann, Vereinspräsident von Berlin Eastside. Wenn die 12-Jährige sich entwickelt, wie es sich momentan andeutet, könne sie in den kommenden Jahren zu einer Führungsspielerin der Berlinerinnen heranwachsen, so Teichmanns Hoffnung.

Ihr riesiges Talent hat die junge Hessin in den vergangenen Jahren bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Unter Gleichaltrigen ist sie national wie international das Maß aller Dinge. Bereits vor zwei Jahren spielte sie in der dritten Bundesliga der Damen mit und vergangenes Jahr startete sie als 11-Jährige in der U15-Altersklasse bei der Europameisterschaft. Weitere Erfolge sollen folgen.

Lebensmittelpunkt bleibt Karben

Trotz des Wechsels nach Berlin bleibt Josi bei ihren Eltern in Karben wohnen. Sie geht weiter auf die Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt, eine Eliteschule des Sports, und trainiert somit auch künftig in ihrem gewohnten Umfeld. Damit tut sie vor allem ihrer Mutter einen riesigen Gefallen.

"Mir fällt es extrem schwer, Abschied zu nehmen und ihr aus der Ferne zuzugucken", erzählte Mutter Cornelia letztes Jahr dem hr-sport. Doch daran wird sie sich in den kommenden Jahren weiter gewöhnen müssen. Denn: Josis Weg hat gerade erst begonnen.