Timo Boll hat bei den Czech Open das Halbfinale erreicht.

Der Odenwälder gewann am Samstag gegen den Südkoreaner Lee Sangsu mit 4:3-Sätzen. In der Runde der letzten Vier kommt es am Sonntag zum Duell mit Lin Yun-Ju aus Taiwan. Patrick Franziska hingegen hat das Halbfinale verpasst. Der Bensheimer verlor gegen Dimitrij Ovtcharov mit 0:4.