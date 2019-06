Timo Boll hat im Viertelfinale der Europaspiele gegen den Portugiesen Freitas Marcos keine Probleme und steht in der Runde der letzten Acht. Erfolgreich verlief der Tag auch für das Mixed-Doppel Patrick Franziska/Petrissa Solja.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Die Europaspiele in Baku [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Der Odenwälder Timo Boll steuert bei den Europaspielen in Minsk weiter auf eine Medaille im Einzel zu. Der topgesetzte Tischtennis-Rekordeuropameister gewann sein Achtelfinal-Duell gegen den Portugiesen Freitas Marcos mit 4:0 und steht unter den besten acht Spielern des Turniers.

Das Mixed-Doppel Patrick Franziska/Petrissa Solja war bereits am Vormittag durch das souveräne 3:0 gegen die Italiener Niagol Stoyanav/Giorgia Piccolin ins Halbfinale eingezogen. Im Kampf um das Endspiel wartet am Dienstag das an Position eins gesetzte Duo Lubomir Pistej/Barbora Balazova (Slowakei).

Franziska: "Haben heute sehr gut gespielt"

"Wir sind von Beginn an konzentriert zur Sache gegangen und heute lief es sehr gut für uns", sagte Solja. Auch der Bensheimer Franziska war zufrieden: "Wir haben heute sehr gut gespielt, waren auch sicherer als noch gestern."