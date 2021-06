Rekord-Europameister Timo Boll hat bei der Tischtennis-EM in Warschau das Achtelfinale erreicht.

Der 40-Jährige Erbacher besiegte am Freitagabend in der zweiten Runde den Engländer Paul Drinkhall in 4:2 Sätzen. Boll gewann den EM-Titel im Einzel bereits sieben Mal, zuletzt 2018 im spanischen Alicante.