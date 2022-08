Titelverteidiger Timo Boll hat bei der EM in München das Achtelfinale erreicht.

Der Odenwälder lieferte in seinem Zweitrundenmatch gegen den tschechischen Spitzenspieler Lubomir Jancarik Kurzarbeit ab. In nur 27 Minuten gewann Boll das Match am Freitag mit 4:0-Sätzen. Neben dem Rekordsieger spielen am Freitagnachmittag auch Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm), Patrick Franziska (Bensheim) sowie im direkten Duell die deutschen Doppel-Meister Dang Qiu (Düsseldorf) und Benedikt Duda (Bergneustadt) um einen Platz in der Runde der besten Acht.