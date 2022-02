Der TTC OE Bad Homburg ist am Freitag nur hauchdünn am dritten Saisonsieg in der Bundesliga vorbeigeschrammt.

Das Tabellenschlusslicht aus Hessen musste sich TTF Ochsenhausen mit 2:3 geschlagen geben. Das entscheidende Doppel verloren die Bad Homburger ebenfalls denkbar knapp mit 2:3-Sätzen.