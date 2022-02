Tischtennis-Bundesligist TTC OE Bad Homburg steckt ohnehin schon mitten im Abstiegskampf. Jetzt hat auch noch Corona zugeschlagen.

Wenn der TTC OE Bad Homburg am Freitag beim TTC Schwalbe Bad Neustadt antritt, werden die Fans des Tischtennis-Bundesligisten den Kader kaum wiedererkennen. Von den fünf Lizenzspielern der Hessen sind nur noch zwei übrig. Das Team müssen die Bad Homburger vorerst mit Oberliga-Spielern auffüllen.

Sven Rehde, der sportliche Leiter des Bundesligisten, vertraut zwar seinen Ersatzmännern aus der 5. Liga, weiß aber auch: "Das sind keine Profis." Der Abstiegskampf, in dem der Tabellenletzte (4:22 Punkte) aus Hessen ohnehin schon steckt, ist dadurch nicht leichter geworden.

Zwei Coronafälle, ein Jogging-Unfall

Grund für den personellen Engpass ist vor allem die Corona-Pandemie. Der Japaner Yuta Tanaka hatte sich in seiner Heimat mit dem Virus infiziert, blieb in Japan und darf nun nicht mehr nach Deutschland einreisen. In Japan gilt Deutschland inzwischen als Hotspot.

Auch Cedric Meissner hat eine Corona-Infektion hinter sich. Das Virus hat den deutschen Jugendmeister von 2018 erst einmal außer Gefecht gesetzt. Wegen eines verringerten Lungenvolumens hat Meissner zwei Wochen absolutes Sportverbot. Mindestens. Und weil auch noch Lubomir Jancarik beim Joggen umgeknickt ist und sich die Bänder gedehnt hat, geht der TTC auf dem personellen Zahnfleisch in die kommenden Wochen.

Das große Glück im Unglück

Den Abstiegskampf verloren geben, mag Rehde "so lange es rechnerisch noch möglich ist" freilich nicht. Das große Glück im Unglück für Bad Homburg: Auf die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, Grenzau und Grünwettersbach, treffen die Hessen erst im März beziehungsweise April. Hoffentlich dann wieder in voller Mannschaftsstärke.