Patrick Franziska und Petrissa Solja haben bei der Tischtennis-WM für die erste deutsche Medaille gesorgt. Chancen auf Edelmetall haben auch noch Timo Boll im Einzel sowie im Doppel mit Franziska.

Der Bensheimer Patrick Franziska und Petrissa Solja vom TSV Langstadt haben bei der Tischtennis-WM in Budapest im Mixed für den ersten Medaillenjubel im deutschen Lager gesorgt. Das Duo sicherte sich durch seinen Halbfinal-Einzug mit einem am Ende wegen einer Verletzung von Franziska dramatischen 4:2 gegen die japanische Kombination Masataka Morizono/Mima Ito mindestens Bronze. Zuvor hatten sich Franziska/Solja im Achtelfinale mit 4:1 gegen das taiwanesische Paar Lin Jun-Ju/Cheng I-Ching durchgesetzt.

Für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) bedeutet der Erfolg des früheren Doppel-Europameisters und der Europe-Top-16-Gewinnerin, die ihre Plakette in der Vorschlussrunde am Donnerstag weiter veredeln können, die zweite WM-Medaille im Gemischten Doppel in Folge nach einer zuvor 46-jährigen Durststrecke. Solja hatte bei den vorangegangenen Titelkämpfen 2017 in Düsseldorf mit dem Chinesen Fang Bo Bronze geholt. Vor Düsseldorf gewann in der Nachkriegsgeschichte nur das deutsche Idol Eberhard Schöler 1971 in Nagoya zusammen mit seiner englischstämmigen Frau Diane ebenfalls Bronze.

Noch zwei Medaillenchancen

Außer mit Solja und Franziska, der im sechsten Satz durch einen Sturz eine Zehenverletzung erlitt und zehn Minuten behandelt werden musste, ist der DTTB in Ungarn am Donnerstag nur noch durch seinen Topstar Timo Boll in zwei weiteren Wettbewerben vertreten. Im Einzel trennen den Odenwälder nach seinem Einzug ins Achtelfinale nur noch zwei weitere Siege von der zweiten WM-Medaille als Solist nach Bronze von 2011, und im Doppel benötigt der Weltranglistenfünfte mit Franziska sogar nur noch einen Erfolg für den Sprung auf das Podest.