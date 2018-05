An China führt kein Weg vorbei: Auch im fünften WM-Finale gegen die Asiaten ist das hessische Tischtennis-Trio Timo Boll, Patrick Franziska und Ruwen Filus ohne Chance. Die Silbermedaillen der deutschen Profis glänzen trotzdem goldener denn je.

Timo Boll und seine tapferen Teamkameraden hatten sich mit letzter Kraft zum Endgegner vorgekämpft. Sie hatten ihre Schmerzen ignoriert, die Nerven behalten und den Finaleinzug bei der Mannschafts-WM in Schweden wie einen Titel gefeiert. Es sollte ihr letzter ausgelassener Jubel in Halmstad bleiben. Im Endspiel fanden Boll und Co. keinen Weg vorbei an der Tischtennis-Übermacht China.

Beim 0:3 war die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf am Sonntag ebenso chancenlos wie bei den vier Finalniederlagen zuvor. Es reichte gerade einmal zu einem Satzgewinn. Bereits 2004, 2010, 2012 und 2014 war das Team um Anführer Boll (Odenwald) von den erbarmungslosen Seriensiegern gestoppt worden. Dennoch glänzt die Silbermedaille diesmal etwas goldener als bei den Versuchen zuvor.

Boll und Franziska angeschlagen

Das Verletzungspech im Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) hätte kaum größer sein können. Dimitrij Ovtcharov war nach seiner Hüftverletzung längst nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, gegen China fehlte der Weltranglistendritte sogar. Aber auch Boll (Rücken) und der gebürtige Bensheimer Patrick Franziska (Oberschenkel) waren zeitweise angeschlagen, so dass sogar die Medaillenchancen in Gefahr gerieten.

Mit "unglaublichem Zusammenhalt" (Roßkopf) stemmte sich das Team gegen die Misere - und wurde belohnt. Boll biss auf die Zähne, gemeinsam mit Rückkehrer Franziska sicherte der 37-Jährige den 3:2-Sieg im Halbfinale über Südkorea und damit das Kräftemessen mit China. Im Überschwang der Gefühle schickte Franziska eine Ansage an den Rekordweltmeister: "Wir wollen China angreifen. Wir sind bereit, China anzugreifen."

Nur ein Hesse darf kurz jubeln

Doch der Top-Favorit, seit 18 Jahren ohne Niederlage, konterte souverän und nahm mit beinahe unverschämter Leichtigkeit seinen 21. WM-Titel mit nach Hause. Auch der Weltranglistenzweite Boll (0:3 gegen Ma Long), Franziska (1:3 gegen Xu Xin) und der für Ovtcharov ins Team gerückte Abwehrspezialist Ruwen Filus vom TTC Fulda-Maberzell (0:3 gegen Fan Zhendong) schafften es nicht, China den ersten Punkt im achten Turniermatch abzujagen.

Gemeinsam mit den Frauen, die ebenfalls ihr 21. Mannschaftsgold gewannen, feierten die Chinesen ihren 17. Doppelsieg der WM-Geschichte. Angesichts dieser einzigartigen Dominanz war von Enttäuschung im deutschen Lager kaum etwas zu spüren. Obwohl das DTTB-Team vor China an Position eins gesetzt war, glaubten nur die kühnsten Optimisten tatsächlich an einen Triumph. Der kann wohl nur gelingen, wenn Boll und Ovtcharov in der Verfassung sind, ihr gesamtes Potenzial abzurufen.

Boll will bis 2020 spielen

Die Gelegenheiten dazu werden immer weniger, das Ende von Bolls großer Karriere rückt näher. Bis zu den Sommerspielen 2020 in Tokio wolle er auf jeden Fall weiterspielen, sagt Boll. Doch er muss damit rechnen, am letzten Level zu scheitern. Der Endgegner China dürfte unüberwindbar bleiben.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 06.05.2018, 21.45 Uhr