Am Sonntag ist für Sebastian Vettel in der Formel 1 Schluss.

Am Sonntag geht der nach Michael Schumacher zweiterfolgreichste deutsche Formel-1-Fahrer Deutschlands in den Ruhestand. Vor dem Abschlussrennen gibt es für Sebastian Vettel aber noch Tipps für das Leben nach dem Sport.

Vor dem Abschied von Sebastian Vettel aus der Formel 1 haben sich deutsche Sport-Legenden zum viermaligen Weltmeister geäußert. Im Gespräch mit der Nachrichgenantur dpa sprachen sie dabei auch von den Herausforderungen für die Zeit nach der Laufbahn.

"Das Kurzfristige - da war ich völlig entspannt. Aber es ist schwer vorherzusagen, was in fünf oder zehn Jahren ist, interessieren sich die Leute noch für mich oder was kann ich denn sonst noch, welche Alternativen habe ich. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es noch viele Dinge gibt, die mir Spaß machen", erzählte die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner, die 2012 mit 25 Jahren ihre Karriere beendete.

In Abu Dhabi ist für Vettel Schluss

"Ich kann mir vorstellen, dass er es so macht wie ich, wirklich sagt, ich bin jetzt mal mein eigener Chef, ich lebe jetzt mein Leben, ohne mir von jemandem sagen lassen zu müssen, was morgen ist", sagte Neuner weiter. "Ich bin ganz sicher, dass er schon so viele Dinge hat, die er machen könnte und wahrscheinlich machen wird. Er wird seinen Weg gehen."

Der Heppenheimer Vettel beendet an diesem Wochenende in Abu Dhabi nach 16 Jahren seine Karriere in der Formel 1. "Das Wichtigste nach der Karriere ist, dass man die Zeit mit der Familie und Freunden genießt, dass man sich von dort aus wieder neu orientiert, das als Basis nimmt und drumherum neue Projekte und Ideen ausprobiert. Das ist ein guter Weg, den man einschlagen kann", riet der 14-malige Tour-de-France-Etappensieger Marcel Kittel, der 2019 mit 31 Jahren aus dem Radsport ausgestiegen war.

Höfl-Riesch: "Zeit mit der Familie genießen"

Die dreimalige Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch beendete ihre große Karriere 2014 im Alter von 29 Jahren. "Am meisten gefreut habe ich mich, nicht mehr diesen täglichen Leistungsdruck zu haben und jeden Tag nach Trainingsplan zu leben. Ein wenig besorgt war ich, ob es mir nicht vielleicht etwas langweilig werden könnte, was aber nicht der Fall war", erzählte Höfl-Riesch lachend.

Einen speziellen Rat an Vettel hat sie nicht. "Ich wünsche ihm, dass ihm der Übergang ins 'normale' Leben gut gelingt, dass er loslassen kann und nun die Zeit mit seiner Familie genießen kann", sagte Höfl-Riesch. Vettel ist verheiratet und hat drei Kinder. Er lebt in der Schweiz. Künftig will sich der Heppenheimer mehr seiner Familie widmen sowie verstärkt Projekte für Menschenrechte und Klimaschutz unterstützen.