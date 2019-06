Klassikerspezialist John Degenkolb ist auf der dritten Etappe der Tour de Suisse auf Rang drei gesprintet und hat damit sein bestes Ergebnis seit dem 1. Mai eingefahren.

Der 30 Jahre alte Radprofi vom Team Trek-Segafredo musste sich nach 161 Kilometern zwischen Flamatt und Murten im Bergaufspurt nur dem souveränen Sieger Peter Sagan (Slowakei) vom deutschen Team Bora-hansgrohe sowie dem Italiener Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) geschlagen geben.

Für Degenkolb, der höchstwahrscheinlich nicht bei der Tour de France (6. bis 27. Juli) starten wird, ist es die dritte Top-3-Platzierung in der laufenden Saison, zuletzt war er bei Eschborn-Frankfurt Zweiter. Der dreimalige Weltmeister Sagan übernahm mit seinem dritten Saisonsieg auch die Gesamtführung in der Schweiz. Die Tour de Suisse ist neben der am Sonntag beendeten Dauphine die traditionelle Generalprobe für die Tour de France.