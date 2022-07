Nach der Tour de France ist vor dem Kurparkrennen: Beim Grand Prix Bad Homburg könnten am Sonntag die Bambinis den gestandenen Radsport-Stars um Simon Geschke die Show stehlen.

Die 109. Tour de France ist in den Büchern, Zeit für das nächste große Radsport-Ereignis in Hessen: Am Sonntag steigt die 43. Ausgabe des Grand Prix Bad Homburg, der auch als "Kurparkrennen" bekannt ist. Die Ausrichter vom RSC Bad Homburg haben es einmal mehr geschafft, prominente Profis an die Startlinie auf der Kaiser-Friedrich-Promenade zu lotsen.

So stehen mit Simon Geschke, den beiden Lokalmatadoren John Degenkolb (Oberursel) und Jonas Rutsch (Odenwald), Nils Politt sowie Max Walscheid gleich fünf deutsche Fahrer auf der Meldeliste, die zuletzt bei der Frankreich-Rundfahrt unterwegs waren. Allen voran der gebürtige Berliner Geschke vom französischen Team Cofidis sorgte dabei unter Radsport-Fans für viel Begeisterung, fuhr er doch neun Tage und damit so lange wie kein Deutscher vor ihm im gepunkteten Trikot des besten Bergfahrers.

Kurparkrennen in Bad Homburg am Sonntag ab 14 Uhr

Das Rennen der Elite startet am Sonntag um 14 Uhr. Die Profis befahren den 1,6 Kilometer langen Rundkurs, der ein Mal um bzw. durch den Kurpark und damit auch über den Schwedenpfad, den Paul-Ehrlich-Weg sowie die Kisseleffstraße führt, insgesamt 50 Mal.

Das macht eine Gesamtstrecke von 80 Kilometern. Die bis heute letzte Ausgabe 2019 entschied Politt (Bora-hansgrohe) für sich, Lokalmatador Degenkolb (Team DSM) siegte 2013, 2016 und 2018.

Degenkolb Schirmherr bei Laufradrennen

Doch Politt, Degenkolb und Co. sind bei weitem nicht die einzigen Fahrer, die am Sonntag aufs Rad steigen. Bereits weit vor den Profis gehen zahlreiche weitere Rennklassen an den Start, den Beginn markiert ab 8.30 Uhr der Wettbewerb der männlichen U17.

Heimlicher Höhepunkt könnte aber das Laufradrennen für Zwei- bis Fünfjährige ab 12.45 Uhr werden. Bei diesem "Dege-Bambini-Laufradrennen" fungiert Degenkolb als Schirmherr. "Ich würde mich ganz besonders über Eure Unterstützung freuen", wandte er sich in einer Video-Grußbotschaft an alle Radsport-Fans.