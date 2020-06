Der Ironman Frankfurt fällt im Sommer aus, aber trotzdem gibt es am 28. Juni ganz viel Sport zu sehen. Denn der hr feiert Hessens großen Sporttag – und Sie haben die Chance mitzumachen.

Videobeitrag Video zum Video heimspiel! extra am 28. Juni: Hessens großer Sporttag [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Der 28. Juni hätte der längste Tag des Jahres in Frankfurt werden sollen – doch der Ironman musste wie so viele andere Sportveranstaltungen in der Coronakrise verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch aus, doch das bedeutet nicht, dass es am letzten Juni-Sonntag in Hessen nicht sportlich zur Sache geht.

Denn unter der Federführung des hr finden an diesem Tag jede Menge Show-Wettkämpfe statt. "Der Spitzen- und Breitensport waren durch Corona bedingt in einer langen, unfreiwilligen Zwangspause", sagt hr-Sportchef Marcus Augustin über das Event. "Dank der Zusage vieler nationaler und hessischer Topstars sowie der Mitwirkung von Vereinen und Veranstaltern konnten wir dieses unterhaltsame Sportkonferenz-Konzept für den ursprünglichen Tag des Ironman Frankfurt planen."

Stelldichein der Sportstars

Rahmen der Veranstaltung ist ein Triathlon-Staffel-Rennen über die Halbdistanz. Dabei sind prominente Namen, etwa in der Experten-Staffel, in der Schwimm-Star Sarah Köhler, Paris-Roubaix-Sieger John Degenkolb und Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause antreten. Sie bekommen es mit den Triathlon-Stars Andreas Raelert, Patrick Lange und Anne Haug sowie einer Legenden-Staffel (Jan Sibbersen, Maximilian Levy, Nicole Leder) zu tun.

Neben dem Triathlon rücken noch viele andere Sportarten ins Blickfeld. So konnten wir Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf, Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink und weitere Stars für Show-Wettkämpfe gewinnen. Der hr überträgt den großen Sporttag am Sonntag, 28. Juni, von 11 bis 16.15 Uhr live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de.

Beachvolleyball spielen mit den Stars

Nutzerinnen und Nutzer von hessenschau.de können sich zudem für ein Beachvolleyball-Show-Duell mit Brink sowie Vize-Weltmeister Clemens Wickler bewerben. Alle Infos dazu gibt es hier.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! extra, 28.06.20, 11 Uhr