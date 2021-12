Triathlet Patrick Lange denkt mit 35 Jahren noch lange nicht an ein Karriereende.

Der zweimalige Ironman-Weltmeister aus Bad Wildungen betonte in einem Interview mit der "Rhein-Neckar-Zeitung": "Ich glaube, ich bin in der Hochzeit meiner Karriere." Da er später angefangen habe als seine beiden Konkurrenten Jan Frodeno und Sebastian Kienle, gehöre die Zukunft ihm. "Für die Langdistanz stehe ich in voller Blüte und möchte noch mindestens fünf Jahre Vollgas geben." Wie gut seine Form ist, kann Lange im kommenden Jahr schon im Mai bei der Ersatz-WM in St. George unter Beweis stellen.