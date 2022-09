Triathletin Lisa Tertsch hat mit einem Sieg beim Weltcup in Valencia erneut ihre Topform nachgewiesen.

Die 23-Jährige aus Darmstadt gewann mit zwei Sekunden Vorsprung auf die Mexikanerin Anahi Alvarez Corral und weiteren vier Sekunden auf die Französin Leonie Periault. Die Darmstädterin hatte zuletzt bei der EM in München auf der olympischen Distanz Platz 13 belegt.

"Der Lauf war interessant, Ich dachte: Ich kann es schaffen und habe einfach mein Bestes gegeben - so konnte ich ziemlich frei laufen", sagte Tertsch: "Selbst in der letzten Kurve war es wirklich knapp, also habe ich einfach alles gegeben, um es zu schaffen."