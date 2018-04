Trotz Knieverletzung: Degenkolb plant Start in Frankfurt

In Topform ist John Degenkolb noch nicht, den Radklassiker Eschborn - Frankfurt will sich der Oberurseler trotzdem nicht entgehen lassen. Neben ihm gehen weitere Radstars an den Start.

Radprofi John Degenkolb plant trotz einer hartnäckigen Knieverletzung den Start bei seinem Heimrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai. "Es ist ein Problem mit dem Schleimbeutel. Aber es sind noch zwei Wochen Zeit. Die Ärzte sind guter Dinge. Ich werde alles tun, um fit zu werden und um den Sieg mitzufahren", sagte der Oberurseler vom Team Trek-Segafredo bei der Pressekonferenz am Montag: "Ich bin auf jeden Fall super motiviert."

Degenkolb vom Pech verfolgt

Der 29 Jahre alte Klassikerspezialist hatte zuletzt seine Teilnahme am Amstel Gold Race abgesagt. Degenkolbs Ziele für das Frühjahr waren schon im März von einer Bronchitis durchkreuzt worden. Bei den großen Klassikern erreichte der gebürtige Thüringer, der 2015 sowohl bei Mailand-Sanremo als auch bei Paris-Roubaix triumphiert hatte, wohl auch deshalb nicht sein volles Leistungsvermögen.

In Frankfurt hatte Degenkolb 2011 gewonnen. Im vergangenen Jahr wurde er Dritter, 2014 kam er als Zweiter ins Ziel.

Hochkarätiges Fahrerfeld

Degenkolb ist damit einer von insgesamt 140 Startern aus 20 Teams, darunter der Vorjahreszweite Rick Zabel sowie Sprint-Ass Marcel Kittel (alle Katusha-Alpecin). Erstmals nach seinem Schlüsselbeinbruch will auch André Greipel (Lotto Soudal) auf der mehr als 200 Kilometer Taunus-Strecke wieder an den Start gehen.

Das Teilnehmerfeld habe "mehr Klasse als Masse", sagte Organisator Claude Rach am Montag. "Mit diesem Top-Feld müssen wir uns nicht verstecken. Eschborn - Frankfurt gehört in die Riege der ganz großen Klassiker."