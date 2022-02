Tischtennis-Bundesligist TTC OE Bad Homburg hat im 14. Saisonspiel die zwölfte Niederlage einstecken müssen.

Beim TTC Schwalbe Bergneustadt gab es am Freitagabend ein glattes 0:3. In der Tabelle ist Bad Homburg damit weiter das Schlusslicht. Der TTC Fulda-Maberzell spielt am Sonntag (15 Uhr) gegen den 1.FC Saarbrücken.