Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen peilt eine Karriere als Turn-Trainer an.

"Jede freie Minute verbringe ich in der Halle. Langfristig sehe ich mich schon als Trainer. Es gibt nichts Schöneres, als sich ans Reck zu schwingen", sagte Hambüchen dem Kölner Express: "Mein Rio-Reck steht ja in Wetzlar in der Turnhalle, da gehe ich noch immer wieder gerne dran."