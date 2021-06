Turnerin Sarah Voss ist vom DTB für das Olympia-Team in Tokio ausgewählt worden.

Die gebürtige Frankfurterin, die im Turnzentrum DSHS Köln trainiert, sicherte sich ihr Ticket durch gute Leistungen bei einem Qualifikationswettkampf am Wochenende in Dortmund. Offiziell wird das Team am 29.Juni vom DOSB nominiert.