Die United Volleys Frankfurt haben in der Bundesliga einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren.

Gegen den Tabellennachbarn aus Herrsching siegten die Hessen ohne große Mühe in drei Sätzen (25:18, 25:19, 25:19). Für die Volleys war nach zwei Niederlagen in Folge ein wichtiger Erfolg in der Bundesliga.