Nach einem wahren Fünf-Satz-Krimi im Halbfinale gegen Friedrichshafen stehen die United Volleys Frankfurt im Pokalfinale. Für die Hessen ist es eine Premiere.

Die Überraschung ist perfekt: Die United Volleys Frankfurt stehen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Volleyball-Pokalfinale. Die Hessen gewannen am Donnerstagabend in einem wahren Fünf-Satz-Krimi gegen den einstigen Serienmeister VfB Friedrichshafen mit 3:2 (25:23, 25:27, 25:21, 15:26, 16:14).

Besonders der entscheidende fünfte Satz war hart umkämpft - mit dem besseren Ende für die Frankfurter. Im Finale am 28. Februar treffen die United Volleys nun in Mannheim auf die Netzhoppers Königs Wusterhausen.