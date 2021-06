Die United Volleys haben Robin Baghdady verpflichtet.

Das teilte der Volleyball-Bundesligist am Dienstag mit. Der Außen- und Annahmespieler wechselt vom aktuellen Deutschen Meister aus Berlin nach Frankfurt. "Ich verfolge Robins Karriere seit mehreren Jahren. Schon auf dem College in Kanada war er ein absolut herausragender Spieler“, so Volleys-Coach Christophe Achten.