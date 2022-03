Die United Volleys Frankfurt haben am Mittwoch die erste Halbfinal-Partie gegen Berlin verloren.

Aus Sicht der Hessen, die damit in der Best-of-Three-Serie bereits unter Druck stehen, hieß es am Ende 1:3. Die nächste Partie im Duell um den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft steigt am Samstag (19 Uhr) in Frankfurt.