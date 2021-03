Die Bundesliga-Volleyballer der United Volleys Frankfurt sind mit einer Niederlage in die Playoffs gestartet.

Der aktuelle Pokalsieger verlor am Mittwoch mit 1:3 gegen die Supervolleys Düren und steht in der Best-of-Three-Serie bereits unter Druck. Das nächste Spiel steigt am Sonntag (18 Uhr) in Düren.