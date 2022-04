Die United Volleys Frankfurt haben den Kapitän der WWK Volleys Herrsching, Tim Peter, für die kommende Saison verpflichtet. Der 24-Jährige Außenspieler hat eine Frankfurt-Vergangenheit.

2013 begann für den damals 16-jährigen Außenspieler die Karriere im Volleyballinternat Frankfurt. Nun kehrt Peter zurück: „Ich freue mich schon sehr auf die nächste Saison in Frankfurt und mit dem Team zusammen zu arbeiten. Das Team ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mich für Frankfurt entschieden habe. Ich glaube, dass ich mich bei den Uniteds weiterentwickeln und auch eine starke Saison spielen kann."

In der vergangenen Saison konnte sich Peter bereits mehrfach beweisen. Als Kapitän der WWK Volleys Herrsching holte er sich 2x MVP-Gold und 4x-MVP Silber. United-Volleys-Headcoach Christophe Achten: „Ich bin wirklich glücklich über Tim Peters Neuverpflichtung. Er ist ein wirklich guter, deutscher Spieler mit einem interessanten Profil. Er hat sehr gute Möglichkeiten im Aufschlag und in Herrsching hat er gezeigt, dass er der beste Außenangreifer sein kann – dafür arbeitet er hart. Er passt perfekt in unsere Teamphilosophie. Ich freue mich mit ihm zu arbeiten und ihn bei seiner Weiterentwicklung zu unterstützen.“