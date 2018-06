Footballer in Finanznöten

Die finanziell angeschlagenen Footballer von der Frankfurt Universe wollen nun mit einer Crowdfunding-Aktion die Saison sichern. Für Unterstützer gibt es durchaus attraktive Belohnungen.

77.000 Euro bis zum 5. August. Das ist das Ziel der Aktion "Gemeinsam für lila American Football in Frankfurt", mit der die Universe die aktuelle Saison retten will. Wie der kriselnde Bundesligist am Montagabend mitteilte, soll mit dem Geld der laufende Spielbetrieb gesichert werden. Innerhalb des ersten Tages wurden bereits mehr als 5.000 Euro eingesammelt (Stand: Dienstag, 26. Juni).

Für Unterstützer gibt es durchaus attraktive Belohnungen – und zwar je nach Höhe des Investments. Ein unterschriebenes Trikot ist etwa für 150 Euro drin, eine Fahrt im Mannschaftsbus für 1.000 Euro und für 2.500 Euro darf man für einen Tag als Coach der Footballer auftreten.

Finanzsorgen seit Saisonbeginn

Der Nachfolgeverein der berühmten Frankfurt Galaxy – vor einigen Jahren der noch bekannteste Football-Club Europas – hat schon seit einigen Monaten mit heftigen Finanzproblemen zu kämpfen. Das Euro-Bowl-Spiel Ende April etwa konnte erst nach einer Last-Minute-Rettung stattfinden.

Danach hatte Insolvenzverwalter Thomas Rittmeister optimistischer in die Zukunft geblickt. Dank Sponsorenhilfe und privater Geldgeber werde die Finanzlücke "von Tag zu Tag kleiner", sagte er Ende Mai der Frankfurter Rundschau . Für eine Stellungnahme war der Jurist zunächst nicht zu erreichen. Mit der Crowdfunding-Aktion soll diese Lücke nun offenbar endgültig geschlossen werden.