Auf den Tennisplätzen in Hessen fliegen bald wieder die Bälle über das Netz. Bild © Colourbox.de

Breiten- und Vereinssport in Hessen wieder möglich

Neben dem Profisport mussten auch die Freizeitsportler aufgrund der Corona-Pandemie lange Verzicht üben. Nun wurde das Verbot aber gelockert. Auflagen gibt es dennoch weiterhin.

Die Bundesregierung hat in Abstimmung mit den Bundesländern das pauschale Verbot von Sport in Zeiten der Coronakrise gelockert. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch erklärten, sei der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel bei Einhaltung gewisser Bedingungen wieder möglich.

Noch unklar ist, wie es mit den Schwimmbädern weitergeht. Über eine Wiedereröffnung der Fitnessstudios will das hessische Kabinett am Donnerstag entscheiden. Bouffier sagte, er gehe davon aus, dass sie noch im Mai wieder öffnen dürfen.

"Bewegende Nachricht für Sportdeutschland"

Auch über die Wiederaufnahme von Wettkampf- und Leistungssport wurde noch nicht befunden. Voraussetzung für alle Sportarten ist, dass ein ausreichend großer Personenabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist und der Sport kontaktfrei ausgeübt wird.

"Das ist eine bewegende Nachricht für Sportdeutschland", sagte Präsident Alfons Hörman vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB): "Das bewegt 27 Millionen Mitglieder und 90.000 Vereine nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Nach Wochen der verordneten Bewegungslosigkeit beginnt nun die schrittweise Rückkehr zur 'neuen Normalität'."