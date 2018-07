Das EM-Ticket hatte sie bereits in der Tasche, den Deutschen Meistertitel hat sich Kathrin Klaas nun auch noch geschnappt. Die Frankfurter Hammerwerferin Kathrin Klaas holte den Sieg in Nürnberg – und war mit sich gar nicht zufrieden.

Zum zweiten Mal nach 2014 darf sich Kathrin Klaas Deutsche Hammerwurf-Meisterin nennen. Die Athletin der LG Frankfurt setzte sich am Samstag bei den Wettkämpfen in Nürnberg gegen die Konkurrenz durch. Nach zwei ungültigen Versuchen schleuderte Klaas den Hammer auf 66,08 Meter.

Euphorisch trat die Siegerin allerdings nicht auf. Im Gegenteil: "Die Weite ist natürlich unterirdisch", sagte Klaas. "Die fühlt sich an, als wenn ich nach drei Umdrehungen rückwärts werfe." Zugesetzt hatte ihr der Regen in Nürnberg ebenso wie eine Rückenverletzung. "Wenn es nass ist und der Ring rutschig, wird es mit den Beschwerden natürlich nicht einfacher."

Zweite nach der bereits für die EM qualifizierten Klaas wurde Susen Küster (Leverkusen) mit einer Weite von 65,09 Metern. Charlene Woitha aus Berlin (64,92 Meter) komplettierte das Podium im Hammerwurf.

Gambetta holt Bronze im Kugelstoßen

Bereits am Freitagabend hatte die gebürtige Lauterbacherin Sara Gambetta den dritten Platz im Kugelstoßen geholt. Die 25-Jährige wuchtete die Kugel auf dem Nürnberger Hauptmarkt in ihrem besten Versuch auf 17,79 Meter. Der Titel ging zum sechsten Mal seit 2011 an Europameisterin Christina Schwanitz (LV 90 Erzgebirge/20,06 Meter), Zweite wurde Alina Kenzel aus Waiblingen (18,21 Meter).