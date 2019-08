Andrea Petkovic steht in der zweiten Runde der US Open. Gegen die Rumänin Mihaela Buzărnescu setzte sich die Darmstädterin souverän durch, nur im zweiten Satz musste die 31-Jährige kurz zittern.

Guter Start für Tennis-Profi Andrea Petkovic bei den US Open in New York: Die Darmstädterin gewann am Dienstag in der ersten Runde glatt in zwei Sätzen gegen die Rumänin Mihaela Buzărnescu mit 6:3 und 6:4. In der zweiten Runde trifft die 31-Jährige nun auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien und steht damit vor einer äußerst schwierigen Aufgabe.

Gegen Buzărnescu war Petkovic fast das komplette Match über die bessere Spielerin. Nur im zweiten Satz wurde es kurzzeitig spannend, als die ehemalige Top-Ten-Spielerin beim Stand von 2:0 drei Spiele in Folge verlor. Danach fing sich die Darmstädterin aber wieder und gewann am Ende verdient.