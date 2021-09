Die US Open 2021 sind für Andrea Petkovic bereits wieder vorbei. Die Darmstädterin verlor in New York in einer hochklassigen Partie gegen die Spanierin Garbine Muguruza glatt in zwei Sätzen.

In einem zeitweise hochklassigen Zweitrundenmatch musste sich die Weltranglisten-68. nach 1:29 Stunden geschlagen geben. Petkovic hatte jeweils den Start in den Satz verschlafen und lag in beiden Durchgängen schnell hinten. Muguruza ist beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison an Position neun gesetzt.