Der VC Wiesbaden hat in der Volleyball-Bundesliga seine Negativ-Serie beendet.

Veröffentlicht am 26.02.25 um 21:37 Uhr

Nach drei Niederlagen in Folge gewannen die Hessinnen am Mittwoch ihre Partie gegen Münster vor heimischem Publikum nach Verlust des ersten Satzes am Ende noch mit 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 25:23).