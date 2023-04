Der VC Wiesbaden hat in der Finalrunde der Frauen-Bundesliga im Volleyball die Serie ausgeglichen. Das Team gewann am Samstagabend glatt mit 3:0 beim Dresdner SC.

In drei Sätzen (25:22, 25:20, 25:20) setzten sich die Hessinnen durch. Im ersten Spiel hatten sie noch mit 0:3 verloren. Das Spiel 3 findet am kommenden Dienstag um 19:30 Uhr in Wiesbaden statt. Der Sieger im "Best of three" zieht ins Halbfinale ein.