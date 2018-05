Vettel denkt noch nicht an Titel

Nach vier gefahrenen Rennen will Sebastian Vettel noch nicht an den Ausgang der Formel-1-Saison denken. Für den anstehenden Grand Prix in Barcelona hat der Heppenheimer aber Grund zum Optimismus.

Sebastian Vettel will noch keinen Gedanken an die Formel-1-Weltmeisterschaft verschwenden. "Es gibt noch so viele Rennen. Es macht keinen Sinn, jetzt über die WM zu reden", betonte der 30 Jahre alte Ferrari-Pilot am Donnerstag im Fahrerlager des Europa-Auftaktes. Es gehe vielmehr darum, von Rennen zu Rennen das Maximale herauszuholen.

Kleinigkeiten entscheiden

"Es geht sehr eng zu an der Spitze, Kleinigkeiten entscheiden", sagte Vettel. Vor dem Großen Preis von Spanien liegt er im Duell der viermaligen Titelträger mit vier Punkten Rückstand als Zweiter im WM-Klassement hinter Lewis Hamilton.

Zuversichtlich stimmt Vettel für das Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr) auf dem 4,655 Kilometer langen Circuit des Barcelona-Catalunya der Speed seines Wagens. Ob von Startplatz sechs oder eins, es sei schön zu wissen, dass man um den Sieg mitfahren könne, sagte Vettel.

Saison voller Variablen

Gewinnen konnte der 49-fache Grand-Prix-Sieger erst einmal in Spanien, die Pole schaffte er noch nie. Wie alle anderen Teams ist auch die Scuderia mit Upgrades für den Wagen angereist. "Es kommt immer drauf an, was die anderen machen", betonte Vettel.

Seinem WM-Rivalen Hamilton ist auch knapp zwei Wochen nach dem glücklichen Sieg in Aserbaidschan noch immer nicht klar, was der neue Mercedes zu leisten imstande ist. Die Silberpfeile haben Probleme, die Reifen optimal zu nutzen. "Ich habe keine Ahnung, wie das Wochenende verlaufen wird", sagte der Brite: "Es gibt noch viele Unbekannte in dieser Saison.