Sebastian Vettel hat noch nie in einem Ferrari in Monza gewonnen: Das soll sich am Wochenende ändern. Die Chancen für den Heppenheimer standen nie besser.

Nie war der Motor stärker. Nie war die Gier größer. Nie standen die Chancen besser. Alles ist bereit für die nächste Ferrari-Show von Sebastian Vettel - beim Heimspiel in Monza peilt der 31-Jährige endlich seinen ersten Heimspiel-Sieg in Rot an. Und es gilt das Motto: Wenn nicht jetzt, wann dann. "Das ist der beste Ferrari, den ich bisher gefahren habe", sagte Vettel über seinen Renner vor dem Großen Preis von Italien und schürte damit noch einmal die Vorfreude der Tifosi.

Dabei scheint der Formel-1-Hype in Monza ohnehin grenzenlos zu sein. Nirgendwo sonst ist die Leidenschaft der Fans so sehr zu spüren. Monza ist ein Mythos, legendär, es gibt keinen Fahrer im Feld, der nicht über diese besondere Atmosphäre ins Schwärmen gerät. Im Königlichen Park, in dem die Hochgeschwindigkeitsstrecke eingebettet ist, sind selbst die Mechaniker Stars und werden um Selfies gebeten. Rund um die Scuderia aber ist der Wahnsinn Programm.

Wende im Titelrennen?

"Wenn man die richtige Farbe trägt so wie ich, dann ist es in Monza immer großartig. Es ist ein absolutes Highlight, für einen Rennfahrer gibt es nichts Besseres", sagte Vettel vor dem Rennen. Der Heppenheimer liegt vor dem 14. von 21 Saisonläufen nur noch 17 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes. Ein Sieg könnte also die Wende im Titelrennen bringen.

Zuletzt in Belgien wirkte Vettels Ferrari dank eines verbesserten Motors deutlich stärker als Hamiltons Silberpfeil. "Es ist wahr, wir können jetzt auf jeder Strecke gewinnen", sagte Vettel, der vor zehn Jahren in Monza als Jungspund seinen allerersten Grand-Prix-Sieg feierte, damals im Toro Rosso. Es folgten 2011 und 2013 Siege mit Red Bull, doch seitdem dominierte im "Tempel des Tempos" nur noch Mercedes.

Ein Highlight wartet

Doch Vettel will sich auch nicht zu sehr von der neuen roten Euphorie anstecken lassen. "Wir haben keinen großen Vorteil", sagte er, "manche Leute denken das, aber für mich sind wir nah beieinander." Es wartet ein spannendes Rennen in der Ferrari-Heimat. Ein echtes Highlight eben.