Sebastian Vettel ist beim Großen Preis von Japan nach einem Unfall nur Sechster geworden und hat damit wohl die letzte Titelchance in der Formel 1 verspielt. Konkurrent Lewis Hamilton zeigte keine Nerven und setzte seine Siegesserie in Suzuka fort.

Der Große Preis von Japan war für Sebastian Vettel ein Rennen zum Vergessen. Denn nach dem verpatzten Qualifying, lief es für den Heppenheimer auch am Sonntag nicht besser. Nach einem selbst verschuldeten Unfall wurde Vettel nur Sechster. Konkurrent Lewis Hamilton hingegen siegte erneut und kann nun schon beim Großen Preis der USA am 21. Oktober in Austin zum fünften Mal Weltmeister werden. Der Brite fuhr in Suzuka im Mercedes fast spielerisch zum neunten Saisonsieg, seinem vierten in Serie. Ferrari-Pilot Vettel erlebte dagegen völlig verkorkstes Japan-Wochenende, gekrönt durch einen höchst unnötigen Crash mit Max Verstappen.

Hamilton würde mit dem legendären Argentinier Juan Manuel Fangio gleichziehen. Mehr WM-Titel - nämlich sieben - hat nur Michael Schumacher auf dem Konto. Vettel bedankte sich beim Team für das Auto und entschuldigte sich für den Crash mit Verstappen: "Aber wenn ich es in der Kurve nicht versuche, dann kann ich auch zu Hause bleiben." Hamilton wollte noch nicht über den möglichen WM-Titel in Austin reden: "Man geht immer Schritt für Schritt weiter, weiß aber nie, was im nächsten Grand Prix passiert." Sollte Hamilton in Austin gewinnen und Vettel nicht mindestens Zweiter werden, hat der Brite seinen fünften WM-Titel bereits drei Rennen vor Saisonende in der Tasche.

"Mission Impossible" für Vettel

Platz zwei in Suzuka ging an Hamiltons finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas, der in der Schlussphase einige Mühe hatte, den ungestüm attackierenden und letztlich drittplatzierten Max Verstappen (Niederlande) Red Bull auf Distanz zu halten. Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo kämpfte sich von Startplatz 15 nach einer fulminanten Aufholjagd noch auf Rang vier nach vorne.

Für Vettel hatte die "Mission Impossible" in Suzuka bereits denkbar schlecht begonnen: In allen Trainingseinheiten war der 31-Jährige langsamer als Hamilton, im Qualifying verwachste Ferrari mit Mischreifen bei trockener Strecke völlig. Von Startplatz acht musste Vettel bei erstmals an diesem Wochenende warmen und trockenen Konditionen voll attackieren. Während Hamilton in Startreihe eins seinen Platz verteidigte, machte Vettel in der ersten Runde gleich vier Positionen gut. Damit lag nur noch Verstappen als Puffer zwischen den beiden Silberpfeilen und dem Ferrari-Star.

Aus der Traum

Es kam für Vettel noch besser: Nach einer Kollision zwischen seinem zukünftigen Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco/Sauber) und dem Dänen Kevin Magnussen lagen Reifen- und Karbonteile auf der Strecke. Das Safety Car rückte aus, die Zeitabstände waren mit einem Mal verschwunden. Vettel wollte aber nach dem Re-Start in Runde acht zu viel: Er attackierte Verstappen, obwohl dieser noch eine Fünf-Sekunden-Strafe absitzen musste und der Deutsche wohl bald ohnehin vorbei gekommen wäre, in der Spoon-Kurve mit einem zu optimistischen Manöver.

Vettel drehte sich, er fiel auf den 19. Platz zurück und musste sich wieder nach vorne kämpfen. Dies gelang dem viermaligen Weltmeister abermals im Eiltempo, doch die Top Fünf waren unerreichbar. Der Hesse wird wohl 2019 einen fünften Anlauf auf seinen ersten Titel mit Ferrari nehmen müssen - auch sein Vorbild und Freund Schumacher hatte fünf Jahre gebraucht, bis er 2000 seine erste WM mit der Scuderia gewann.

Sendung: hr3, 7.10.2018, 10.00 Uhr