Sebastian Vettel startet in Baku von der Pole Position ins Rennen.

Sebastian Vettel startet in Baku von der Pole Position ins Rennen. Bild © Imago

Vettel rast in Baku vor Hamilton zur Pole Position

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel steht beim Großen Preis von Aserbaidschan auf der Pole Position. Der WM-Spitzenreiter ließ seinen Dauerrivalen Lewis Hamilton in der Qualifikation erneut hinter sich.

Sebastian Vettel hat sich auch für den Großen Preis von Aserbaidschan die Pole Position gesichert. Der deutsche Ferrari-Star raste am Samstag in der Formel-1-Qualifikation von Baku zum dritten Mal nacheinander in dieser Saison auf Startplatz eins. Es ist Vettels 53. Pole der Karriere.

Der Heppenheimer verwies Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Dritter auf dem Baku City Circuit wurde Hamiltons finnischer Teamkollege Valtteri Bottas. Renault-Pilot Nico Hülkenberg schloss die Qualifikation als Neunter ab. Wegen eines regelwidrigen Getriebewechsels startet der Rheinländer beim vierten Saisonrennen am Sonntag jedoch fünf Plätze weiter hinten.

Vettel: "Auto ist da, wo ich es haben will"

"Das Auto war richtig gut. Im letzten Abschnitt wusste ich: Das Auto ist da, wo ich es haben will", sagte Vettel, der in der WM neun Punkte vor Hamilton liegt. Der Engländer erklärte: "Das war eng. Ferrari und Sebastian haben einen guten Job gemacht. Sie haben ein überragendes Auto. Aber wir sind dabei. Es ist eine gute Strecke zum Überholen. Wir werden alles versuchen."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 28.4.2018, 17.15 Uhr