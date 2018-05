Kein Vorbeikommen für Sebastian Vettel an Polesetter Daniel Ricciardo - nicht nur am Start.

Vettels Hetzjagd in Monaco bleibt ungekrönt

Sebastian Vettel hat den Sieg beim prestigeträchtigen Formel-1-Rennen von Monaco verpasst. Der Heppenheimer biss sich vom Start weg die Zähne an Polesetter Daniel Ricciardo aus.

Der Australier Daniel Ricciardo hat seine Monaco-Rechnung beglichen und dem Red-Bull-Team zum 250. Grand Prix einen Start-Ziel-Sieg geschenkt. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel erreichte nach einer wahren Hetzjagd in den Straßen des Fürstentums den zweiten Platz. Wirklich zufrieden sein konnte der Heppenheimer trotz eines starken Rennens aber nicht: Weil Lewis Hamilton mit Platz drei den Schaden auf der Mercedes-Problemstrecke Monaco in Grenzen hielt, machte Vettel in der WM nur drei Punkte auf seinen Dauerrivalen gut.

Dort führt Weltmeister Hamilton nach sechs von 21 Rennen mit 110 Punkten immer noch recht deutlich vor Vettel (96), der auch im vierten Anlauf seinen 50. Grand-Prix-Sieg verpasste. Ricciardo liegt trotz seines zweiten Saisonsiegs aufgrund von zwei "Nullrunden" mit 72 Zählern als WM-Dritter ein gutes Stück dahinter.

"Daniel hatte immer die richtige Antwort. Er war immer ein bisschen schneller als ich", sagte Vettel anerkennend, ehe es zur Siegerehrung ging. Auf seinen legendären Shoey - Schampus aus dem Rennschuh trinken - verzichtete Ricciardo auch in der Fürstenloge nicht. Fürst Albert und dessen Gattin bot er einen Schluck aus der Magnum-Flasche - und beide ließen sich entgegen aller Etikette nicht bitten.

Red Bull mit dem stärksten Paket

Im Vorjahr noch hatte Ferrari im Fürstentum dominiert, während Mercedes unter anderem aufgrund seines langen Radstands große Probleme hatte. Im diesjährigen Klassiker war das Bild ein anderes: Die Scuderia musste Red Bull den Vortritt lassen, während Mercedes offenbar seine Lehren aus dem Tief von 2017 gezogen hat.

Von Startplatz zwei kam Vettel einen Tick besser weg als Ricciardo, aber der Weg zur ersten Kurve in Monaco war nicht lang genug für einen ernsthaften Überholversuch. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht fuhren die Piloten durch die engen Straßen des Fürstentums, allein Max Verstappen mit dem überlegenen Red Bull gelangen im hinteren Feld einige Überholmanöver.

Vettel kommt ran, aber nicht vorbei

Hamilton hatte früh Probleme mit abbauenden Reifen. Schon nach der zwölften von 78 Runden kam der Champion an die Box. Vettel wechselte vier Runden später und blieb vor Hamilton. Während der Brite auch mit dem stabileren Ultrasoft Probleme hatte, beklagte Ricciardo nach dem ersten Renndrittel Schwierigkeiten beim Runterschalten. "Bleib fokussiert", funkte Ricciardos Renningenieur immer wieder. Der Australier aber lamentierte: "Ja, aber ich habe keine Power. Sagt mir, ob ich irgendetwas tun kann."

Vettels Rückstand verringerte sich zwar auf rund eine Sekunde, überhaupt lagen die Top Fünf dicht beieinander. Am Ende war aber im Nadelöhr Monaco auf ähnlichem Niveau mal wieder kein Vorbeikommen.

