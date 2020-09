Vettels Seuchensaison geht weiter – frühes Aus in Monza

Sebastian Vettel und das laufende Formel-1-Jahr werden wohl keine Freunde mehr. Auch beim Heimrennen des Ferrari-Piloten in Monza gab es einen Rückschlag für den Heppenheimer.

Für Formel-1-Pilot Sebastian Vettel ist die Seuchensaison am Sonntag weitergegangen. Der Heppenheimer musste seinen Ferrari beim Heimrennen in Monza bereits nach wenigen Runden wegen eines Defekts abstellen. "Die Bremsleitung ist explodiert", funkte er an den Kommandostand.

Von hinten waren am linken Hinterrad Flammen zu erkennen. Vettel hatte zuvor in einer Schikane bereits den Ausweg nehmen müssen und war durch Styropor-Aufsteller gerast. Für den 33 Jahre alten viermaligen Weltmeister bleibt die aktuelle Saison damit katastrophal. Neben vielen Plätzen im Mittelfeld musste er im achten Rennen bereits zum zweiten Mal aufgeben.