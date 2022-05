Prominenter geht es kaum: Bei den Bad Homburg Open werden fünf Grand-Slam- und zwei Olympia-Siegerinnen an den Start gehen. Neben Angelique Kerber und Simona Halep haben sich weitere Stars für das Tennis-Turnier im Juni angekündigt.

Fünf Grand Slam-Gewinnerinnen mit insgesamt neun Major-Titeln – dazu zwei Olympia-Siegerinnen von 2021 und drei ehemalige Weltranglistenerste: Ein Jahr nach der Premiere will die zweite Auflage der Bad Homburg Open (18. bis 25. Juni) durch ein stark besetztes Teilnehmerinnenfeld noch mehr Wimbledon-Flair verbreiten.

Dabei startet Turnierbotschafterin Angelique Kerber ihre Mission Titelverteidigung im Kurpark von Bad Homburg äußerst optimistisch. Bereits an einem der ersten Turniertage (Montag, 20. Juni oder Dienstag, 21. Juni) wird sie ihr erstes Match bestreiten. Die Wimbledon-Siegerin von 2018 hatte am vergangenen Wochenende in Straßburg ihren insgesamt 14. Turniersieg auf der WTA-Tour geholt.

Kerber: "Freue mich riesig auf Bad Homburg"

"Ich freue mich schon riesig auf Bad Homburg. Die Erinnerungen vom letzten Jahr sind noch sehr präsent", sagte Kerber. "Es war eine Woche voller Emotionen und toller Eindrücke, in der alles gepasst hat", so die 34-Jährige, die unmittelbar nach ihrem Erfolg in der Kurstadt das Halbfinale von Wimbledon erreicht hatte.

Kerber ist eine von insgesamt fünf Grand Slam-Siegerinnen, die auf der Meldeliste der Bad Homburg Open stehen. Simona Halep - die das bedeutendste Tennis-Turnier an der Church Road in London 2019 gewinnen konnte - gehört unter anderem auch dazu. Und die Rumänin will es anscheinend noch einmal wissen: Vor ein paar Wochen verpflichtete Halep Starcoach Patrick Mouratoglou, der jahrelang Serena Williams betreut hat.

Bad Homburg Open: Auch Andreescu, Stephens und Azarenka dabei

Ihre Premieren in Hessen werden unterdessen Bianca Andreescu und Sloane Stephens, die US Open-Champions von 2019 beziehungsweise 2017, feiern. Andreescu hatte durch ihren Triumph vor knapp drei Jahren in New York Geschichte geschrieben, als sie als erste Kanadierin überhaupt einen Grand Slam-Triumph im Einzel verbuchte.

Ein Wiedersehen gibt es in Bad Homburg mit Victoria Azarenka, die 2021 das bislang längste Match des Turniers für sich entscheiden konnte. Nach 3:02 Stunden hatte sich die zweimalige Australian-Open-Siegerin im vergangenen Sommer gegen Alize Cornet aus Frankreich durchgesetzt. Azarenka ist neben Kerber und Halep eine ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, die im Kurpark starten will.

Publikumsliebling Petkovic wieder am Start

Auch Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz hat ihre Zusage gegeben. Die Goldmedaillen-Gewinnerin von Tokio 2021 freut sich auch besonders auf das "Wimbledon-Flair". Ebenso wie Katerina Siniakova: Die amtierende Doppel-Olympiasiegerin und -Weltranglistenerste aus Tschechien hat an Bad Homburg spezielle Erinnerungen. Im vergangenen Jahr war Siniakova überraschend ins Finale gekommen.

Angeführt wird das starke Feld von Aryna Sabalenka. Die Weltranglistensiebte stand 2021 im Halbfinale von Wimbledon. Und auch Publikumsliebling Andrea Petkovic ("Die Turnierpremiere 2021 war perfekt") wird erneut bei den Bad Homburg Open aufschlagen.