Insgesamt vier Hessen treten im deutschen Schwimm-Team bei den Europameisterschaften im August an. Vor allem die Frankfurterin Sarah Köhler kann sich Chancen ausrechnen. Der Darmstädter Marco Koch fehlt dagegen im Kader.

Neben Köhler nominierte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) auch noch Reva Foos (Darmstadt), Jenny Mensing (Wiesbaden) sowie Jan-Philip Glania (Frankfurt) für den 31-köpfigen Kader der Beckenschwimmer. Die Europameisterschaften werden im schottischen Glasgow veranstaltet, die Beckenwettbewerbe finden vom 3. bis 9. August statt.

Gerade die 23 Jahre alte Köhler hat dabei gute Chancen auf eine Medaille. Im Dezember holte sie bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen Gold und Silber über 800 sowie 400 Meter Freistil. Anfang April verbesserte sie zudem den deutschen Rekord über 1.500 Meter Freistil.

Koch weiter im Tief

Ein prominenter hessischer Name fehlt dagegen auf der Nominierungsliste: Marco Koch. Der Weltmeister von 2015 konnte zuletzt nicht mehr an seine Erfolge anknüpfen. Zuletzt blieb er in Berlin über 200 Meter Brust beinahe zwei Sekunden über der harten Norm von 2:08,20 Minuten. Bei der WM vergangenes Jahr hatte Koch noch dank einer Ausnahmeregelung starten dürfen, doch bei dieser EM ist er nicht dabei.