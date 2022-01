Drittes Springen in Bischofshofen

Stephan Leyhe hat am Mittwoch die Qualifikation zum dritten Springen bei der Vierschanzentournee gemeistert. In Bischofshofen feierte der Willinger aber auch seinen Ehrentag.

Skispringer Stephan Leyhe hat sich an seinem 30. Geburtstag das erste Geschenk selbst gemacht und die Qualifikation für das dritte Springen der 70. Vierschanzentournee in Bischofshofen geschafft. Der 30-Jährige geht auf Position 24 in das Springen. Neben Leyhe sammelten auch Markus Eisenbichler und Karl Geiger Selbstvertrauen.

In der Qualifikation vor dem Nachhol-Wettbewerb des abgesagten Springens von Innsbruck wurde der Gesamtsechste Geiger mit einem Sprung auf 131,5 m guter Fünfter, direkt vor dem Gesamtvierten Eisenbichler (132,5 m). Im verschneiten Bischofshofen untermauerte der japanische Tournee-Gesamtführende Ryoyu Kobayashi am Mittwoch mit einem Flug auf 141,5 m seine Ambitionen auf den Grand Slam.

Alle deutschen Springer qualifiziert

Alle sieben DSV-Adler qualifizierten sich für das Springen auf der Paul-Außerleitner-Schanze. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) überzeugte als Siebter, Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) durfte als Zwölfter zufrieden sein. Pius Paschke (27./Kiefersfelden) und Constantin Schmid (29./Oberaudorf) sind ebenfalls dabei.

In der Gesamtwertung führt Kobayashi deutlich vor Marius Lindvik (Norwegen) und Lovro Kos (Slowenien). Eisenbichler hat als Vierter umgerechnet knapp zwölf Meter Rückstand, Geiger liegt als Sechster etwa 18 Meter zurück.