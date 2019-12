Pünktlich zum Start der Vierschanzentournee kommt der Willinger Skispringer Stephan Leyhe wieder besser in Form. Nach seinem Überraschungserfolg in der vergangenen Saison liegt die Messlatte allerdings hoch.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Stephan Leyhe seinen bislang größten Einzel-Erfolg im Skispringen feiern konnte. Der Willinger schaffte es mit einem starken letzten Sprung in Bischofshofen auf Platz drei der Vierschanzentournee-Gesamtwertung. "Den Tag werde ich in meinem Leben nie vergessen", sagte er seinerzeit. Nun hat Leyhe die Gelegenheit, erneut bei der Tournee zu glänzen.

Dafür ist allerdings eine deutliche Steigerung nötig. Auf dem Weg dahin ist der 27-Jährige, was ein Blick auf die Ergebnislisten zeigt: Nachdem er bei den ersten beiden Weltcup-Springen in Wisla und Ruka das Finale knapp verpasste, wurde es auf den folgenden Stationen besser. Immerhin zwei Top-Ten-Platzierungen sind es inzwischen. Und bei der Tournee kommt es genau darauf an: Acht stabile Wettkampfsprünge zu zeigen. 2018/2019 stand Leyhe bei keinem der vier Einzelspringen auf dem Podest, in der Gesamtwertung dann aber schon.

Leyhe hat auch das Mannschaftsergebnis Blick

Im deutschen Team steht aktuell Karl Geiger im Fokus. Leyhe hat allerdings auch das Mannschaftsergebnis bei der Tour im Blick: "Wir sind immer ganz knapp dran gescheitert, dass es einer von uns schafft. Aber es ist jedes Jahr wieder ein Angriff. Und wer dann am Ende ganz oben steht, ist bei uns eigentlich ganz egal", sagte er im Interview mit hessenschau.de zum Saisonstart.

Stichwort Team: Vor knapp zwei Wochen nahm Leyhe gemeinsam mit Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger und dem früheren Trainer Werner Schuster die Ehrung zur "Mannschaft des Jahres" entgegen - für die WM-Goldmedaille, die die DSV-Adler im Februar 2019 in Seefeld geholt hatten.

Nicht nur ein Saison-Höhepunkt

Da die Skisprung-Saison noch jung ist und diverse Höhepunkte anstehen - unter anderem Leyhes Heimspringen in Willingen und die Skiflug-WM - hat der Nordhesse sein Training nicht speziell auf die Vierschanzentournee ausgerichtet. "Unsere Saison geht vier Monate, da ist es wichtig, dass man die gesamten vier Monate fit ist und auf einem hohen Niveau springt. Man könnte schon auf einen Wettbewerb hin trainieren, aber das Selbstvertrauen holt man sich ja vorher schon."

Und wenn Leyhe am Ende der vier Wettkämpfe wieder seine Ski freudig in den Nachthimmel von Bischofshofen recken sollte, dürfte ihm auch der durchwachsene Saisonstart nichts mehr ausmachen.