Stephan Leyhe in Bischofshofen

Stephan Leyhe in Bischofshofen Bild © picture-alliance/dpa

Leyhe für Tournee-Springen in Bischofshofen qualifiziert

Der Willinger Skispringer Stephan Leyhe ist auch beim letzten Springen der Vierschanzentournee dabei und kämpft um einen Platz in den Top Ten der Gesamtwertung.

Stephan Leyhe hat sich problemlos für das letzte Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen qualifiziert. Der Willinger sprang am Donnerstagnachmittag auf 130 Meter und sicherte sich damit Platz 26. Seinen Sprung fand der Willinger "solide", wie er im Anschluss am ARD-Mikrofon verriet.

Damit wird der 30-Jährige den Wettkampf um 17.30 Uhr als erster Springer eröffnen. Für Leyhe geht es noch um einen Platz in den Top Ten der Gesamtwertung - aktuell liegt er auf Rang elf.

Kobayashi vor "Grand Slam"

Die Qualifikation dominierte einmal mehr Ryoyu Kobayashi. Der Japaner könnte mit einem Sieg am Abend zum zweiten Mal den "Grand Slam" schaffen, also alle vier Tournee-Springen gewinnen.

Zweiter wurde Leyhes Teamkollege Markus Eisenbichler, der sich noch Chancen auf die Top 3 der Gesamtwertung ausrechnet. Karl Geiger landete in der Qualifikation dagegen nur auf Platz 37.