Die United Volleys Frankfurt haben in der Volleyball-Bundesliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt: Sie besiegten am Sonntag den bislang ungeschlagenen Tabellenführer glatt in drei Sätzen.

Am Ende stand es in der heimischen Arena 3:0 (30:28, 25:19, 25:22) für die Frankfurter gegen Unterhaching. Besonders der erste Satz war heiß umkämpft, die Frankfurter konnten ihn aber mit 30:28 für sich entscheiden. Damit war der Grundstein für den Sieg gelegt.

Die erste Niederlage für Unterhaching bringt die Frankfurter vorübergehend auf Platz drei in der Bundesliga, nur noch vier Punkte hinter dem Primus.

Sendung: heimspiel! Bundesliga, 23.12.2018, 21.40 Uhr