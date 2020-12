Die United Volleys haben sich nach der Niederlage in Friedrichshafen gut erholt gezeigt und gegen Bühl gewonnen.

Am Ende setzten sich die United Volleys Frankfurt am Sonntag gegen die Volleyball Bisons Bühl mit 3:1 (25:27, 25:23, 25:19, 25:23) durch. Die Hessen unterlagen noch im ersten Satz, drehten anschließend aber die Partie und belegen Rang sieben in der Volleyball-Bundesliga.